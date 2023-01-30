Москва, 30 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. С 2019 года специалисты из США проводили на Украине эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

По его словам, исследования, проводимые за пределами Соединённых Штатов, являются спорными с точки зрения международного законодательства.

«Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года», — заявил Кириллов, добавив, что целевыми группами выступали не только «пациенты с высокой степенью риска заражения», но и военные.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) сообщил о том, что правоохранительные органы Соединённых Штатов знают о подкупе сотрудников средств массовой информации и социальных сетей, освещающих причины возникновения коронавируса.