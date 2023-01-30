Москва, 30 января, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Оборудование военно-биологических лабораторий США, ранее действовавших на территории Украины, переводится в Польшу и страны Прибалтики, заявил 30 января начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Максим Захаров/РИА Новости Лаборатория

Для продолжения работы лабораторий задействуется материальная база химических и фармакологических предприятий указанных стран, отметил он.

В Пентагоне намерены создать компоненты биологического оружия и испытать их на населении Украины и других стран, расположенных рядом с Россией, заявил Кириллов.

Ранее Кириллов отметил, что активные действия Минобороны вынудили американцев остановить деятельность своих военно-биологических лабораторий на Украине.