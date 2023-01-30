ВС России нанесли удар по военной базе ВСУ в Очакове
Москва, 30 января 2023, 16:14 — REGNUM Вооруженные силы России, ударив по военной базе ВСУ в городе Очакове, ликвидировали иностранных наемников. Об этом 30 января сообщает РИА Новости.
По информации агентства, ночью артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по базе ВМС Украины в городе Очакове, в котором было расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций.
«В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура. Потери противника составили три единицы автомобильной техники, 14 нацистов ликвидированы, и семь получили ранения», — приводят журналисты слова собеседника, который сослался на источник из близкого окружения командования ВСУ.
Уточняется, что в результате были ликвидированы наемники из Великобритании, которые обучали украинских военных диверсиям в Азовском и Черном морях.
Как передавало ИА REGNUM, за минувшие сутки, по официальным данным Минобороны РФ, уничтожено более 170 украинских военных и членов других военизированных формирований.