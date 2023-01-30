Москва, , 16:14 — REGNUM Вооруженные силы России, ударив по военной базе ВСУ в городе Очакове, ликвидировали иностранных наемников. Об этом 30 января сообщает РИА Новости.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации агентства, ночью артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по базе ВМС Украины в городе Очакове, в котором было расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций.

«В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура. Потери противника составили три единицы автомобильной техники, 14 нацистов ликвидированы, и семь получили ранения», — приводят журналисты слова собеседника, который сослался на источник из близкого окружения командования ВСУ.

Уточняется, что в результате были ликвидированы наемники из Великобритании, которые обучали украинских военных диверсиям в Азовском и Черном морях.

Как передавало ИА REGNUM, за минувшие сутки, по официальным данным Минобороны РФ, уничтожено более 170 украинских военных и членов других военизированных формирований.