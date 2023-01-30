Кириллов: РФ располагает 20 тыс. документов о биопрограмме США на Украине

Москва, , 16:11 — REGNUM Свыше 20 тыс. документов и материалов о военно-биологической программе США на Украине есть в распоряжении российских военных. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил 30 января на брифинге.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Он отметил, что документы и справочно-аналитические материалы попали к российским военным в период проведения военной спецоперации. Кроме того, опрошены очевидцы и участники американских военно-биологических программ.

Все эти материалы подтверждают, что министерство обороны США работало на Украине над созданием компонентов биологического оружия. Пентагон намеревался испытать эти компоненты на жителях Украины и других государств по периметру российских границ, подчеркнул Кириллов.

Читайте также: В Лисичанске обнаружили масштабное захоронение остатков биоматериалов