Санкт-Петербург, 30 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. По вопросу о переходе бразильского нападающего Малкома из «Зенита» в ПСЖ нужно дождаться закрытия французского трансферного окна. Об этом 30 января заявил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев «Спорт-Экспрессу».

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Малком

На вопрос, доиграет ли Малком сезон за «Зенит», Медведев ответил: «Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что все бразильские футболисты команды намерены остаться в клубе.