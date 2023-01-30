Москва, 30 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Соединённых Штатов знают о подкупе сотрудников средств массовой информации и социальных сетей, освещающих причины возникновения коронавируса. Об этом 30 января в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, обнародование данных, касающихся военно-биологических программ США на Украине, получило широкий общественный резонанс. Он также рассказал о массовых выступлениях в государствах постсоветского пространства и принятии общественными организации Евразийского экономического союза резолюций против биолабораторий.

Кириллов добавил, что ряд расследований был инициирован и в самой Америке.

«В поле зрения американских правоохранительных органов попали темы, связанные с подкупом сотрудников социальных сетей и средств массовой информации при освещении в СМИ причин возникновения новой коронавирусной инфекции, — заявил он. — А также махинации и манипулирование общественным мнением в отношении американских вакцин против COVID-19, проводимые по заказу биотехнологических и фармкорпораций».