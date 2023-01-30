Минобороны остановило военно-биологические программы США на Украине
Москва, 30 января 2023, 16:01 — REGNUM Благодаря действиям Министерства обороны России удалось остановить работу американских военно-биологических лабораторий на Украине, заявил 30 января начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Незавершенные исследования переводятся американцами в лаборатории, расположенные в странах Центральной Азии и Восточной Европы, отметил он.
Одновременно с этим США наращивают взаимодействие в данной сфере с рядом государств Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал также Кириллов.
В декабре 2022 года Кириллов заявил, что военно-биологические программы США на Украине курировали не только американские спецслужбы, но также «фармацевтические гиганты».