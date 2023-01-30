Москва, 30 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Благодаря действиям Министерства обороны России удалось остановить работу американских военно-биологических лабораторий на Украине, заявил 30 января начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Незавершенные исследования переводятся американцами в лаборатории, расположенные в странах Центральной Азии и Восточной Европы, отметил он.

Одновременно с этим США наращивают взаимодействие в данной сфере с рядом государств Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал также Кириллов.

В декабре 2022 года Кириллов заявил, что военно-биологические программы США на Украине курировали не только американские спецслужбы, но также «фармацевтические гиганты».