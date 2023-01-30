Москва, 30 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии COVID-19 вызывает вопросы. Об этом 30 января заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции», — сказал Кириллов.

По его словам, фармкомпании США заранее разработали вакцинные препараты, но из-за специфичности вируса не смогли быстро вывести их на рынок. Впоследствии это сказалось на низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях.

Кириллов напомнил, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых сообщений о COVID-19 в Китае, в Нью-Йорке были проведены учения «Ивент».

Во время этих учений отрабатывались действия в условиях эпидемии неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесён человеку от летучих мышей через промежуточного хозяина — организм свиньи.

Развитие пандемии по этому сценарию ставит вопросы о её преднамеренном характере, причастности США и истинных целях американских биопрограмм, добавил Кириллов.