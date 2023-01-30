Москва, 30 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. В Вологодской области фиксируют устойчивое развитие, по некоторым показателям ситуация выше средней по стране, отметил 30 января в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным губернатор региона Олег Кувшинников.

Михаил Климентьев/РИА Новости Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным

При этом в Вологодской области, несмотря на в целом стабильное развитие, остаются и нерешённые вопросы, в предыдущие годы наблюдался определённый спад в инвестициях в основной капитал, указал в свою очередь президент.

Глава Вологодской области заявил, что в данном вопросе наметились положительные сдвиги, в частности отмечается рост инвестиций в металлургической промышленности и в деревообработке.

«У нас по инвестициям абсолютный рекорд: 2019 год — 199 миллиардов рублей, 2020 год — 207 миллиардов рублей, 2021 год — 207,7 миллиарда рублей — это вообще исторический максимум», — доложил Кувшинников.

Губернатор добавил, что после закрытия экспортных рынков удалось выйти на новые рынки сбыта.