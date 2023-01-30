Душанбе, , 16:03 — REGNUM В Таджикистане запретили экспортировать картофель, лук и морковь до сбора нового урожая. Об этом 30 января сообщил журналистам министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хакимзода.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на заседании правительства было поручено временно запретить вывоз этих продуктов до стабилизации ситуации на рынке.

Он уточнил, что это связано с растущими ценами на данные продукты.

Хакимзода отметил, что сейчас в Таджикистане достаточно запасов этих овощей и при правильном использовании этого количества хватит до сбора нового урожая, который начинается в конце марта и начале апреля.

Как передавало ИА REGNUM, Узбекистан прекратил поставлять электроэнергию в Афганистан.

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