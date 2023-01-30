Душанбе, 30 января, 2023, 16:03 — ИА Регнум. В Таджикистане запретили экспортировать картофель, лук и морковь до сбора нового урожая. Об этом 30 января сообщил журналистам министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хакимзода.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

По его словам, на заседании правительства было поручено временно запретить вывоз этих продуктов до стабилизации ситуации на рынке.

Он уточнил, что это связано с растущими ценами на данные продукты.

Хакимзода отметил, что сейчас в Таджикистане достаточно запасов этих овощей и при правильном использовании этого количества хватит до сбора нового урожая, который начинается в конце марта и начале апреля.

Как передавало ИА REGNUM, Узбекистан прекратил поставлять электроэнергию в Афганистан.

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