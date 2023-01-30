Копенгаген, , 15:57 — REGNUM Власти Дании выделят 2,3 миллиарда крон (~337 миллионов долларов) в качестве помощи населению королевства на фоне высокой инфляции. Об этом говорится в пресс-релизе министерства финансов страны.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, средства будут направлены, в частности, пенсионерам, малоимущим семьям с детьми, а также тем жителям страны, «которые отапливают свои дома газовыми плитами и древесиной».

Известно, что правительство пригласило парламентские партии к переговорам по данному вопросу на этой неделе. В октябре прошлого года оказание помощи являлось одной из главных тем избирательной кампании перед парламентскими выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц заявил, что Швеция и Дания продолжают расследование диверсий на «Северных потоках», произошедших в сентябре 2022 года.

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