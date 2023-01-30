Париж, 30 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Свыше 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов 31 января будут обеспечивать безопасность во время акции против пенсионной реформы во Франции. Об этом 30 января заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFM.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/ EPA/ТАСС Полиция Франции

«Завтра к обеспечению порядка на акциях по всей Франции будет привлечено 11 тысяч жандармов и полицейских, в том числе четыре тысячи в Париже», — заявил Дарманен.

Глава МИД Франции призвал организаторов данной акции к ответственности, он также выразил надежду на то, что мероприятие пройдет без крупных инцидентов.

Как передавало ИА REGNUM, во Франции 31 января пройдут свыше 200 демонстраций.

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