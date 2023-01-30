В ЕС не считают поставки танков на Украину эскалацией конфликта
Брюссель, 30 января 2023, 15:41 — REGNUM Поставки танков из западных стран на Украину не являются эскалацией конфликта, заявил 30 января официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Евросоюз, по его словам, лишь отвечает «на агрессию и эскалацию со страны России». ЕС предоставляет Украине «средства для защиты» и намерены делать это так долго, как потребуется, добавил Стано.
Ранее о намерении отправить танки на Украину заявляли руководители США, Великобритании, Германии, Франции и ряда других западных стран.
В Кремле и МИД России отмечали, что поставки тяжелой техники для ВСУ могут привести к эскалации конфликта, но не изменят ситуацию на поле боя и не помешают достижению всех целей СВО.
Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.
При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.