Брюссель, 30 января, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Поставки танков из западных стран на Украину не являются эскалацией конфликта, заявил 30 января официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Ec.europa.eu Петер Стано

Евросоюз, по его словам, лишь отвечает «на агрессию и эскалацию со страны России». ЕС предоставляет Украине «средства для защиты» и намерены делать это так долго, как потребуется, добавил Стано.

Ранее о намерении отправить танки на Украину заявляли руководители США, Великобритании, Германии, Франции и ряда других западных стран.

В Кремле и МИД России отмечали, что поставки тяжелой техники для ВСУ могут привести к эскалации конфликта, но не изменят ситуацию на поле боя и не помешают достижению всех целей СВО.

Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.