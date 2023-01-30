Москва, 30 января, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается освободить семьи с одним ребёнком от уплаты НДФЛ с продажи недвижимости, разработали депутаты Госдумы от фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Kemlin.ru Сергей Миронов

«Мы предлагаем семьи, в которых воспитывается один ребёнок, освободить от уплаты НДФЛ с продажи жилья независимо от срока владения недвижимостью. Это создаст благоприятные условия для улучшения жилищных условий семьям с детьми», — сказал Миронов.

Из-за действующих правил налогообложения многие семьи, в которых нет свободных денег на улучшение жилищных условий, по сути, отказываются от рождения второго ребёнка, пояснил парламентарий.

Законопроект направлен в правительство России для получения заключения. Документ необходим для внесения инициативы в Госдуму и требуется регламентом палаты парламента.

Вместе с тем в октябре 2022 года законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ граждан при продаже единственного жилья разработали депутаты фракции ЛДПР.

Ранее Госдума приняла закон, которым освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доход в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту и материальной выгоды при полном или частичном прекращении в 2022–2023 годах обязательства по ипотечному жилищному кредиту.

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