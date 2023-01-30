Глава МИД Пакистана: Россия является важным игроком в Западной, Центральной и Южной Азии

Москва, , 15:37 — REGNUM Россия является важным игроком в Западной, Центральной и Южной Азии. Об этом 30 января заявил глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари © Илья Питалев/РИА Новости

По его словам, укрепление отношений с Россией остаётся для Пакистана важным приоритетом, а отношения двух стран служат взаимным национальным интересам и вносят вклад в региональную и глобальную безопасность.

«Пакистан считает Россию важным игроком в Западной, Центральной и Южной Азии», — сказал Зардари.

Он добавил, что Россия и Пакистан наладили эффективное сотрудничество в сфере региональной безопасности, поэтому Исламабад намерен продолжать взаимодействие с Москвой для достижения мира и стабильности в Афганистане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Москва и Исламабад обсуждают возможность возобновления двустороннего авиасообщения.

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