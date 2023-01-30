Глава комитета Госдумы считает дискриминацией предложение о нейтральном флаге для спортсменов из РФ

Москва, , 15:36 — REGNUM Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) заявил, что всячески поддерживает и приветствует возможность выступления российских спортсменов на международных соревнованиях, но выступает против предложения о нейтральном флаге, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Дмитрий Свищев Svishchev.ru

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но при выполнении ими ряда условий.

«Мы не поддерживаем предложение выступать под нейтральным флагом. Это лишение национальной идентичности и фактически дискриминация по национальному признаку, от которой хочет уйти МОК. Наши спортсмены однозначно должны участвовать в международных соревнованиях, но без ущемления прав», — сказал парламентарий.

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