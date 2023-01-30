Белгород, 30 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Еще несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил 30 января глава региона Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области

Так, были зафиксированы прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промпредприятия, в настоящее время оперативные службы проводят разминирование территории.

В результате прилета в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения. Жертв и пострадавших нет, уточнил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 января ВСУ обстреляли село Безлюдовка Белгородской области. По предварительным данным, пострадали два человека.

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