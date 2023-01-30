Тайбэй, , 15:57 — REGNUM Противоракетная и противовоздушная оборона Тайваня усилена за счёт передислокации зенитно-ракетных комплексов Patriot и Sky Bow (китайское название «Тяньгун») в северную часть острова. Об этом сообщает 30 января Центральное информационное агентство Тайваня.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники агентства не называют точное место дислокации ракетных комплексов на северном побережье. Отмечено, что мобильные комплексы выдвинутся на одну из тактических оборонных позиций в случае боевых действий или военной угрозы.

В конце 2022 года в Вооружённых силах Тайваня были расформированы последние два дивизиона, вооружённые зенитно-ракетными комплексами средней дальности MIM-23 Hawk, разработанными в США. Теперь оборону острова обеспечивают американские ЗРК Patriot и тайваньские Sky Bow.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал ВВС США Майк Минихан предупредил своих подчинённых, что в 2025 году может начаться военный конфликт с Китаем.

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