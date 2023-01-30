Тайбэй, 30 января, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Противоракетная и противовоздушная оборона Тайваня усилена за счёт передислокации зенитно-ракетных комплексов Patriot и Sky Bow (китайское название «Тяньгун») в северную часть острова. Об этом сообщает 30 января Центральное информационное агентство Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Источники агентства не называют точное место дислокации ракетных комплексов на северном побережье. Отмечено, что мобильные комплексы выдвинутся на одну из тактических оборонных позиций в случае боевых действий или военной угрозы.

В конце 2022 года в Вооружённых силах Тайваня были расформированы последние два дивизиона, вооружённые зенитно-ракетными комплексами средней дальности MIM-23 Hawk, разработанными в США. Теперь оборону острова обеспечивают американские ЗРК Patriot и тайваньские Sky Bow.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал ВВС США Майк Минихан предупредил своих подчинённых, что в 2025 году может начаться военный конфликт с Китаем.

Читайте также: Американский генерал: война с Китаем может начаться уже через два года