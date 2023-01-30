Москва, 30 января, 2023, 15:42 — ИА Регнум. 30 января отмечается 100-летие со дня рождения легендарного режиссёра Леонида Гайдая.

culture.ru Леонид Гайдай.

Гайдай родился 30 января 1923 года в Свободном (Амурская область). Детство провёл в Иркутске, там же окончил театральную студию при областном драматическом театре. В 1949 году переехал в Москву и поступил на режиссёрский факультет.

Первую ленту Леонид Гайдай снял в Качуге (Иркутская область). Зрители могли неоднократно наблюдать самого режиссёра в собственных фильмах. В начале карьеры он принимал участие в картинах «Ляна», «Ветер», «Трижды воскресший». Позже снялся в короткометражках про Труса, Балбеса и Бывалого, а в комедии «Бриллиантовая рука» сыграл три роли, но ни в одной из них не показали его лицо.

Известно, что в 2013 году в Москве была установлена мемориальная доска в честь 90-летия со дня рождения режиссёра. Она расположена на доме, в котором жил Гайдай вплоть до своего успеха. А в июле 2022 года граффити с персонажами его фильмов появились на подпорной стене Тихвино-Онуфриевского храма в Фабричном переулке Воронежа.

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