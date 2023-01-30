Марсель, Франция, , 15:29 — REGNUM Фотографию объятий футболистов сборных России и Украины Александра Головина и Руслана Малиновского обсуждают украинские СМИ.

Александр Головин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Журналисты обратили внимание, как игроки «Марселя» и «Монако» обнялись перед началом матча, который прошёл 28 января в рамках 20-го тура чемпионата Франции по футболу.

Издание Sport. ua опубликовало материал о приветствии Малиновского и Головина под названием «Странный поступок». Подчёркивается, что игрок сборной Украины не комментировал появившийся снимок.

Отметим, украинские спортсмены не раз подвергались критике за совместные фотографии с российскими спортсменами.

Так, спортсменам с Украины запретили во время Олимпийских игр в Пекине находиться рядом с российскими атлетами и флагом Олимпийского комитета России (ОКР).