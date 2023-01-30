Барнаул, , 15:26 — REGNUM Вандалы повредили баннеры на аллее памяти воинов-десантников в Барнауле, полиция проводит проверку. Об этом 30 января сообщили журналистам в управлении МВД по Алтайскому краю.

Память Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району Барнаула горожане сообщили о вандализме.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление лиц, которые могли повредить памятные баннеры», — говорится в сообщении.

Неизвестные повредили памятные баннеры, установленные на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.