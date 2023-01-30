Москва, 30 января, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Недружественные страны стараются вытравить память о героях Красной армии, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Он выступил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

«Как известно, в недружественных государствах максимально стараются сегодня вытравить память о героях, которые разбили гитлеровские войска, разрушают памятники — повсеместно причем, на все лады превозносят фашистских палачей и их пособников», — сказал Медведев.

Он отметил, что западные страны по-разному ведут борьбу с памятью — где-то напрямую, а где-то «просто стыдливо закрывают глаза».

По словам Медведева, необходимо доносить правду о тех событиях, и празднование всегда способствует тому, что Россия представляет справедливую и истинную версию событий, когда советский народ и Красная армия противостояли немецко-фашистским захватчикам.

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