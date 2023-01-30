Тегеран, 30 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Три человека погибли и более 1 тыс. получили ранения в результате землетрясения на северо-западе Ирана у города Хой. Об этом сообщает 30 января агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Последние данные о последствиях серии подземных толчков сообщил губернатор провинции Западный Азербайджан Мохаммад Садег Мотамедиан. Он заявил, что пострадавших доставили в больницы в Хое и других населённых пунктах.

Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Ирана Якуб Сулеймани отметил, что пострадавшим раздали около 7 тыс. палаток. В 30 лагерях, организованных для временного размещения людей, выдают одеяла, обогреватели и продуктовые наборы.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,9, за которым последовала серия афтершоков, произошло на северо-западе Ирана 28 января. Прежде было известно о 973 пострадавших.

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