Москва, 30 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Компания «Гранд Сервис Экспресс» начала продавать билеты на поезда из Москвы в Крым и обратно, ранее продажи были приостановлены в связи с необходимостью корректировки расписания. Об этом 30 января сообщает пресс-служба железнодорожного переводчика в своём телеграм-канале.

Информационный центр «Крымский мост"/РИА Новости Поезд едет по Крымскому мосту

Отмечается, что изменения были нужны в связи с проведением ремонтных работ на железной дороге.

Уточняется, что все изменения касаются графика движения поездов на участке Москва — Рязань. В ходе движения в сторону Крыма изменилось время отправления поездов из Москвы. При движении из Крыма время прибытия в Москву изменилось незначительно.

По информации пресс-службы, также открыты продажи на поезда №91/92 Москва — Севастополь, №173/174 Москва — Евпатория.

Как передавало ИА REGNUM, Минтранс России сообщил о временном закрытии движения по Крымскому мосту 31 января в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Читайте также: Движение по Крымскому мосту временно закроют 31 января