Руденко сообщил, что Лавров примет участие во встрече глав МИД «Большой двадцатки»

Москва, , 15:12 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» (G20). Об этом 30 января заявил заместитель российского МИД Андрей Руденко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Сергей Гунеев/РИА Новости

«Наш министр иностранных дел примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «двадцатки» 1–2 марта в Нью-Дели», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Руденко сообщил, что пока рано говорить об участии президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Индии.

Как передавало ИА REGNUM, бывший посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия надеется на участие российского президента Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в сентябре в Нью-Дели. При этом Украина не вошла в список стран, приглашенных на саммит «Большой двадцатки».

Читайте также: Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели