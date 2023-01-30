Руденко: Лавров примет участие во встрече глав МИД стран G20
Руденко сообщил, что Лавров примет участие во встрече глав МИД «Большой двадцатки»
Москва, 30 января, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» (G20). Об этом 30 января заявил заместитель российского МИД Андрей Руденко.
«Наш министр иностранных дел примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «двадцатки» 1–2 марта в Нью-Дели», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Руденко сообщил, что пока рано говорить об участии президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Индии.
Как передавало ИА REGNUM, бывший посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия надеется на участие российского президента Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в сентябре в Нью-Дели. При этом Украина не вошла в список стран, приглашенных на саммит «Большой двадцатки».
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