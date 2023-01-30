Москва, 30 января, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» (G20). Об этом 30 января заявил заместитель российского МИД Андрей Руденко.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Наш министр иностранных дел примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран «двадцатки» 1–2 марта в Нью-Дели», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Руденко сообщил, что пока рано говорить об участии президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Индии.

Как передавало ИА REGNUM, бывший посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия надеется на участие российского президента Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в сентябре в Нью-Дели. При этом Украина не вошла в список стран, приглашенных на саммит «Большой двадцатки».

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