Полученные в добровольческом формировании увечья вошли в число причин для инвалидности

Москва, , 15:06 — REGNUM В России расширен список причин, по которым устанавливается инвалидность. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано 30 января на официальном портале правовой информации.

Михаил Мишустин Government.ru

Согласно документу, внесены изменения в пункт 15 правил признания лица инвалидом.

Теперь инвалидность также даётся «вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин призвал оказывать помощь инвалидам, вникая в личную ситуацию каждого.

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