В России расширили перечень причин для инвалидности
Полученные в добровольческом формировании увечья вошли в число причин для инвалидности
Москва, 30 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В России расширен список причин, по которым устанавливается инвалидность. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано 30 января на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, внесены изменения в пункт 15 правил признания лица инвалидом.
Теперь инвалидность также даётся «вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин призвал оказывать помощь инвалидам, вникая в личную ситуацию каждого.
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