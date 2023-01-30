Москва, 30 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на южнодонецком и запорожском направлениях в ходе продолжающегося наступления заняли более выгодные рубежи в районе Угледара (ДНР), сообщили 30 января в Министерстве бороны.

РИА Новости Бронетранспортёр МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в месте расположения ВС РФ

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара, также были атакованы позиции 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Успеновки (Запорожская область), рассказали в ведомстве.

Потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили до 25 человек, также было уничтожено несколько единиц техники, в том числе две БМП, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российские войска продвигаются в восточной части Угледара. При этом ВСУ, закрепившись в городе, отступать пока не намерены, сообщил также Пушилин.