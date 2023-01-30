Президент Финляндии Ниинисте: заявления Эрдогана не влияют на планы Хельсинки по НАТО

Хельсинки, , 15:13 — REGNUM Заявления и высказывания представителей Турции, включая турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, по вопросу вступления Финляндии в Североатлантический альянс не влияют на планы Хельсинки, касающиеся вступления в НАТО. Об этом, как передает газета Helsingin Sanomat, заявил президент страны Саули Ниинисте в ответ на вопрос о возможном разделении заявок Хельсинки и Стокгольма по присоединению в альянс.

Президент Финляндии Саули Ниинистё © Zuma\TASS

Он назвал комментарии турецкой стороны «примером изменчивой риторики Анкары», добавив, что Финляндия продолжит придерживаться «своей линии».

Глава государства добавил, что позиция Турция по данному вопросу «неоднократно меняась и эволюционировала». Президент Финляндии ответил на комментарии Анкары по заявке в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндия, в отличие от Швеции, показывает положительную позицию в процессе вступления в НАТО.

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