Президент Финляндии ответил на комментарии Анкары по заявке в НАТО
Президент Финляндии Ниинисте: заявления Эрдогана не влияют на планы Хельсинки по НАТО
Хельсинки, 30 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Заявления и высказывания представителей Турции, включая турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, по вопросу вступления Финляндии в Североатлантический альянс не влияют на планы Хельсинки, касающиеся вступления в НАТО. Об этом, как передает газета Helsingin Sanomat, заявил президент страны Саули Ниинисте в ответ на вопрос о возможном разделении заявок Хельсинки и Стокгольма по присоединению в альянс.
Он назвал комментарии турецкой стороны «примером изменчивой риторики Анкары», добавив, что Финляндия продолжит придерживаться «своей линии».
Глава государства добавил, что позиция Турция по данному вопросу «неоднократно меняась и эволюционировала». Президент Финляндии ответил на комментарии Анкары по заявке в НАТО.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндия, в отличие от Швеции, показывает положительную позицию в процессе вступления в НАТО.
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