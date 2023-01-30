Хельсинки, 30 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Заявления и высказывания представителей Турции, включая турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, по вопросу вступления Финляндии в Североатлантический альянс не влияют на планы Хельсинки, касающиеся вступления в НАТО. Об этом, как передает газета Helsingin Sanomat, заявил президент страны Саули Ниинисте в ответ на вопрос о возможном разделении заявок Хельсинки и Стокгольма по присоединению в альянс.

Zuma\TASS Президент Финляндии Саули Ниинистё

Он назвал комментарии турецкой стороны «примером изменчивой риторики Анкары», добавив, что Финляндия продолжит придерживаться «своей линии».

Глава государства добавил, что позиция Турция по данному вопросу «неоднократно меняась и эволюционировала». Президент Финляндии ответил на комментарии Анкары по заявке в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндия, в отличие от Швеции, показывает положительную позицию в процессе вступления в НАТО.

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