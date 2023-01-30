Москва, , 15:13 — REGNUM Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля «Певец Ф. И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России». Об этом 30 января сообщает пресс-служба Банка России.

Федор Иванович Шаляпин © РИА Новости

По её информации, новая серебряная монета будет выпущена в обращение 31 января 2023 года. Масса драгоценного металла в чистоте составит 15,55 грамм, проба сплава — 925.

На одной из сторон монеты расположено рельефное изображение портрета Федора Шаляпина на фоне изображений его сценических образов и фрагмента нотного стана.

Монета будет выпущена в тираж в количестве трех тысяч штук.

Напомним, что русский оперный и камерный певец Федор Шаляпин обладал уникальным басом. Он был солистом Мариинского и Большого театров, Метрополитен-оперы.