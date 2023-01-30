Киев, 30 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Внедрение электронного военного билета продолжается на Украине в рамках цифровизации военного учёта. Об этом 30 января заявил глава направления по развитию электронных услуг в министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, ранее мужчина должен был сняться с военного учёта и встать на учёт в другом месте, поэтому этого часто избегали, чтобы не получить повестку.

«Появилась возможность сменить место прописки через государственное приложение «Действие», — приводит слова Баника телеканал ТСН.

Он добавил, что рано или поздно военный билет появится в приложении, но рассылать повестки в электронном виде не будут.