Москва, 30 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшие сутки на херсонском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», сообщили 30 января в Министерстве обороны.

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Также на этом направлении был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами.

Кроме того, за сутки в Херсонской области были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, рассказали также в ведомстве.