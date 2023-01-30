Москва, , 14:44 — REGNUM Средства противовоздушной обороны Российской Федерации, дислоцированные в Запорожской области, сбили украинский вертолёт. Об этом 30 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

Отмечается, что в районе населенного пункта Новодаровка за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

Также были уничтожены два беспилотника в районах н. п. Коломыйчиха и Кременная Луганской Народной Республики, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган» в ДНР и Трудолюбимовка Запорожской области.

«Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства США HARM в районах населенных пунктов Пролетарка и Виноградово Херсонской области», — заявил представитель Министерства обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска нанесли поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у села Новоегоровка в ЛНР.

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