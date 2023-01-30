Москва, 30 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине продолжается уже 341 день. Только за последние сутки, по официальным данным Минобороны РФ, уничтожено более 170 украинских военных и членов других военизированных формирований. О новых успехах российских войск сегодня, 30 января, проинформировало российское военное ведомство, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (30.01.2023 г.)

Особое внимание приковано сейчас к донецкому направлению: в районе Угледара подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), заняв более выгодные рубежи. В ходе наступления потери противника составили 70 военных за сутки. Ещё 25 украинских военнослужащих погибли на южнодонецком и запорожском направлениях.

Минобороны РФ также известило о сбитом вертолете Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области.

Более 35 украинских военных уничтожены на купянском направлении, не менее 40 военнослужащих ВФУ (вооруженные формирования Украины) потеряли на краснолиманском направлении.

На херсонском направлении российские войска уничтожили САУ «Гвоздика» и склад с боеприпасами ВСУ (Вооруженных сил Украины).

В общей сложности ВС РФ нанесли поражение в 138 районах: потери на огневых позициях, живой силы и военной техники понесли 73 артиллерийских подразделения ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, к 341-му дню специальной военной операции на Украине одним из самых заметных событий стали наступательные действия Вооружённых сил РФ на донецком направлении. По словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за постоянных русских штурмов там складывается очень жёсткая ситуация.

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