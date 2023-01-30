Москва, 30 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Запад беспардонно пытается воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью распространения в странах СНГ антироссийских настроений, чтобы тем самым вбить клин в добрососедские и взаимовыгодные отношения, заявили 30 января в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

«Это не что иное, как откровенное и наглое вмешательство во внутренние дела государств Содружества, попытка манипулировать общественным сознанием и навязывать чуждые ценности и псевдодемократические стандарты. Убеждены, что все эти потуги обречены на провал», — отмечают в ведомстве.

Натиску Запада будет противопоставлено дальнейшее укрепление политико-дипломатических контактов, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, отметили в ведомстве. Для этого используется весь арсенал взаимодействия как в образовании, культуре, СМИ, так и в межчеловеческом общении, подчёркивают в МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в желании «грабить весь мир».

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