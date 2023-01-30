Москва, 30 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на донецком направлении за прошедшие сутки уничтожили до 70 военных ВСУ, сообщили 30 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«На донецком направлении в ходе активных наступательных действий «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, был уничтожен один танк, БМП, два пикапа, две боевые машины РСЗО «Град», а также гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований оружием, техникой и продовольствием.

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