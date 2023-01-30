Москва, 30 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на купянском направлении за сутки уничтожили более 35 военных ВСУ. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Александр Гальперин/РИА Новости Танк Т-72 вооруженных сил РФ выдвигается на позицию для ведения огня

По её информации, на купянском направлении артиллеристы «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение технике и живой силе подразделений 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ около населенных пунктов Кругляковка и Тимковка Харьковской области.

Уточняется, что российские военнослужащие ликвидировали свыше 35 военных ВСУ, также были уничтожены два автомобиля и боевая бронированная машина.

Как передавало ИА REGNUM, один из лидеров «Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны» (УНА-УНСО, организация, деятельность которой запрещена в РФ) Валерий Пальчик был ликвидирован под Соледаром в Донецкой Народной Республике.

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