Москва, 30 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Москва и Исламбад обсуждают возможность возобновления двустороннего авиасообщения. Об этом 30 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

Илья Питалев/РИА Новости Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари (справа) во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

«Такая возможность обсуждается между авиационными властями России и Пакистана, здесь немаловажное значение имеет коммерческая составляющая», — заявил он, добавив, что в настоящее время вопросы находятся на рассмотрении.

Напомним, что в марте 2020 года авиасообщение между странами было приостановлено из-за пандемии коронавируса. В 2021 году правительство Пакистана заявило, что возобновление воздушного сообщения могло бы помочь развитию двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, количество погибших в результате мощного взрыва возле мечети и полицейского участка в городе Пешавар на северо-западе Пакистана увеличилось до 28 человек.

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