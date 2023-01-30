Москва, 30 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Российские войска нанесли поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у села Новоегоровка в ЛНР. Об этом сообщает 30 января Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Константин Михальчевский/РИА Новости Артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт» вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ

Группировка войск «Центр» накрыла противника артиллерийским огнём на краснолиманском направлении в районе села Новоегоровка. Оно расположено в 17 км к юго-западу от города Сватово.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля», — уточнили в Минобороны.

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