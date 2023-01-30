Тегеран, 30 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атакам беспилотников на один из военных объектов Ирана, передает 30 января Al-Jazeera со ссылкой на заявление высокопоставленного иранского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

При этом запуски БПЛА, вероятно, осуществлялись с территории Ирана. Расследование продолжается, отметил также источник.

Ранее сообщалось о нескольких атаках на военные объекты Ирана в ночь на 29 января с использованием БПЛА и самолетов. Некоторые источники ранее заявляли, что за нападениями стоят США и Израиль, официально это не подтверждается.