В Иране заявили о вероятной причастности Израиля к атакам беспилотников
Власти Ирана: есть признаки причастности Израиля к атакам беспилотников
Тегеран, 30 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атакам беспилотников на один из военных объектов Ирана, передает 30 января Al-Jazeera со ссылкой на заявление высокопоставленного иранского чиновника.
Иван Шилов ИА REGNUM
Иран
При этом запуски БПЛА, вероятно, осуществлялись с территории Ирана. Расследование продолжается, отметил также источник.
Ранее сообщалось о нескольких атаках на военные объекты Ирана в ночь на 29 января с использованием БПЛА и самолетов. Некоторые источники ранее заявляли, что за нападениями стоят США и Израиль, официально это не подтверждается.