Варшава, 30 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. В 2023 году военные расходы Польши вырастут до 4% ВВП. Об этом 30 января заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Война на Украине является поводом для того, чтобы вооружаться ещё быстрее. Поэтому в этом году мы приложим беспрецедентные усилия — 4% ВВП на польскую армию», — сказал Моравецкий.

Он добавил, что это, возможно, будет наибольший процент, предназначенный на армию, среди всех стран НАТО.

На 2022 год военный бюджет Польши был запланирован на уровне 2,4% ВВП, тогда как стандартом для членов НАТО являются 2%. В 2023 году предполагалось его увеличение до 3% ВВП (около $28 млрд).