Ставрополь, 30 января, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Мэр города-курорта Железноводска Ставропольского края Евгений Бакулин пригрозил закрыть туалеты в парке на «Аллее любви» по причине их превращения в «модульные бордели». Комментарий опубликован в телеграм-канале главы.

Адольф-Вильям Бугро. Нимфы и Сатир

«Сегодня узнал такую проблему, с которой столкнулся МУП «Курортный парк» при уборке туалетов на новой «Аллее любви». А трудности в том, что они постоянно закрыты», — написал он, добавив, что городская молодежь «пристрастилась» закрываться в туалетах и устраивать там акты любви.

Бакулин признался, что ждёт, когда у молодых людей «проснётся совесть». Бакулин подчеркнул, что туалеты были построены для «человеческих потребностей», а не как модульные бордели для уединений.

«Я не хочу прибегать к более строгим мерам и закрывать туалеты, ведь они там нужны, но такой формат поведения меня заставляет поступить именно так», — отметил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели британской ежедневной газеты The Times не поверили высказываниям бывшего премьер-министра королевства Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин якобы угрожал ему ракетным ударом.

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