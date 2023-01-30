Москва, , 14:33 — REGNUM Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что пока рано говорить об участии президента Российской Федерации Владимира Путина в саммите G20 в Индии, поскольку все будет зависеть от графика главы Российского государства. Об этом 30 января Руденко заявил журналистам.

Президент РФ Владимир Путин © Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

«Пока сложно об этом говорить. Всё зависит от графика президента», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, бывший посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия надеется на участие российского президента Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в сентябре в Нью-Дели. При этом Украина не вошла в список стран, приглашенных на саммит «Большой двадцатки».

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