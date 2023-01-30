Вашингтон, 30 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Западные страны в своём стремлении одержать победу над Россией ведут себя безрассудно. Военные обязательства США и стран ЕС перед Украиной ознаменовали «предательскую новую эру» в мировой политике, пишет обозреватель Панкадж Мишра 30 января в статье для Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Стремление победить Владимира Путина само по себе приобретает опасный и безрассудный импульс, как и в Ираке», — отмечает Мишра.

Он напомнил, что геополитические игры Запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке обернулись «оглушительным фиаско». Автор призвал осознать угрозу военной эскалации в случае, если НАТО вступит в конфликт на Украине, и избегать при этом самообмана и эвфемизмов.

Власти становятся всё более безрассудными, когда военная эскалация начинает казаться единственной дорогой к миру, предупредил он.

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